شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ البحر الأحمر تبحث تحويل «القصير القديم» إلى ميناء يخوت عالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة من هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، برئاسة اللواء ياسر زهران، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء ياسر عبدالفتاح، رئيس ميناء سفاجا، موقع ميناء القصير البحري وذلك لدراسة تطوير ميناء القصير البحري والاستفادة من إعادة تشغيله.

واستمع اللجنة لشرح عن الميناء من محمد فوزي، مندوب هيئة الميناء، ومنتصر دردير، مندوب مصلحة الجمارك، وشرح من الحاج محمد عبده حمدان من القيادات الشعبية بمدينة القصير على تاريخ ميناء القصير وأهميته التاريخية.

وأكد اللواء ياسر زهران بأنه يتم دراسة تطوير الميناء وتحويلها إلى ميناء يخوت عالمية.