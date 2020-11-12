شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناعة: استخدام مواد وراثية من كورونا لإنتاج اللقاح لأول مرة في تاريخ الطب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طلال نصولي، أستاذ المناعة في جامعة جورج تاون الأمريكية، إن لقاح شركة فايزر والخاص بفيروس كورونا يعطي فعالية تصل إلى 90%.

وأضاف خلال اتصال عبر تطبيق «سكايب» من واشنطن مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوقت المستغرق لإنتاج اللقاح يتراوح ما بين 10 إلى 11 عاما فيما تم الانتهاء من لقاح كورونا خلال 8 أشهر وساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنتاج اللقاح الخاص بفيروس كورونا عبر منحهم مليارات الدولار.

وتابع طلال نصولي، أن اللقاح الخاص بفيروس كورونا يجب أن يكون فعال، ويمنح الجسم مناعة ضد فيروس كورونا لمدة تتراوح ما بين 6 إلى سنة على الأقل.

وأشار أستاذ المناعة في جامعة جورج تاون الأمريكية إلى أنه لأول مرة في تاريخ الطب يتم استخدام المواد الوراثية من الفيروس في اللقاح الخاص بكوفيد-19، حتى يعطي نتيجة سريعة.

واضاف، إن آلية عمل لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا تستخدم لأول مرة مشيرا إلى أن جهاز المناعة يستجيب للقاح ويكون أجسام مضادة تحارب الفيروس.

وأضاف خلال اتصال عبر تطبيق «سكايب» من واشنطن مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللقاح يتم اعطاءه على جرعتين الثانية بعد 21 يوما من الأولى.

وتابع أنه لم يتم اكتشاف أعراض جانبية قوية بل كانت أعراض خفيفة أبرزها ألم مكان الحقنة وحرارة خفيفة وألم في العضلات لمدة يوم أو يومين فقط.

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وأكد طلال أن اللقاحات الأخرى تعتمد على إضعاف الفيروس وحقنه للإنسان حتى تعمل الخلايا وتحارب الفيروس الحقيقي.