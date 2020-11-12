كشف غموض العثور على عظام أعلى سطح عقار بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم غموض العثور على عظام آدمية أسفل كمية من الرمال أعلى سطح عقار بالإسكندرية، وتبين أن عامل قتل طفلا منذ 4 سنوات بعد فشله فى اغتصابه، وأمكن ضبط المتهم.

تلقى قسم برج العرب بلاغا من (عامل 79 سنة) مقيم بعقار دائرة القسم وله محل إقامة آخر بإيتاي البارود بالبحيرة، أنه حال صعوده لسطح العقار لإزاحة مياه الأمطار عثر على عظام آدمية أسفل بعض الرمال.

وتبين أن العقار مؤجر للمُبلغ منذ سنة وشهرين، والعظام لطفل يرتدى بنطالا. وبالبحث فى حالات الغياب تبين وجود بلاغ غياب بتاريخ 26/6/2016 طفل 12 سنة آنذاك مصاب بإعاقة ذهنية ومقيم بذات الناحية. وباستدعاء والده قرر أن الهيكل العظمى لنجله المُتغيب.

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وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل20 سنة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه. واعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة واستدراجه للمجنى عليه مستغلاً إعاقته الذهنية للعقار الذى كان يقيم فيه قبل انتقاله وأسرته لعنوانه المقيم به حالياً وذلك بغرض التعدي عليه جنسيا.

صعد المتهم والطفل إلى السطح وحال شروعه فى الاعتداء على المجنى عليه، قام بالصراخ. وخشية افتضاح أمره أجهز عليه وخنقه بيديه وكتم أنفاسه وعقب ذلك أخفى جثته بوضع كمية كبيرة من الرمال عليها وكان يداوم متابعته حتى لاتظهر جثته ويفتضح أمره. وبعد 6 أشهر من ارتكابه الواقعة ترك وأسرته المنزل محل الواقعة والإقامة بالعنوان الحالى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.