"سرقوا الذهب".. تفاصيل مقتل سيدة عجوز على يد أحفادها في العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط لص وطالب قتلا جدتهما لسرقة مشغولاتها الذهبية في الغربية.

تلقى مركز طنطا بلاغا من عامل 48 سنة مُقيم دائرة المركز" بعثوره على جثة والدته 68 سنة، ربة منزل داخل الشقة محل إقامتها بعقار خاص بهما بذات القرية.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجلى كريمة المجني عليها 23 سنة حاصل على معهد والسابق اتهامه في القضية "سرقة"، شقيقه طالب 20 سنة مُقيمان دائرة المركز.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما , بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة بدافع سرقة مصوغاتها الذهبية.

وفي سبيل تنفيذ مخططهما قاما بإعداد قطعة حديدية وتوجها بتاريخ الواقعة إلى منزل المجني عليها وباغتها المتهم الأول بالتعدي عليها بالضرب على رأسها بالقطعة الحديدية فأودى بحياتها واستوليا على المسروقات وهربا .

وتم بإرشاد المتهمان ضبط جميع المسروقات وكذا الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة تولت النيابة التحقيق .