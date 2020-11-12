"عضة بشرية في الجثة وحشيش".. قصة اتهام سيدة لعاطل وزوجته بقتل طفلتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عاطل وزوجته اتهمتهما ربة منزل بالتسبب في وفاة طفلتها أثناء تعاطي مخدر الحشيش والتعدي عليها بالضرب في بالغربية.

تلقى قسم ثالث المحلة الغربية إخطارا من مستشفى سيدة وتخليها عن طفلة متوفاة" عمر عامين" وبها كدمات متفرقة وآثار "عضة آدمية بأحد ذراعيها بالمستشفى وهروبها.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام إلى تحديد هوية تلك السيدة ربة منزل متزوجة 29 سنة، من عاطل 20 سنة، سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، وأن والدة الطفلة ربة منزل مقيمة بدائرة قسم أول المحلة".

Advertisements

وقررت والدة الطفلة المتوفاة قيامها بترك طفلتها لدى صديقتها المذكورة لرعايتها لمدة يومان تمهيداً "لفطمها" واتهمتها وزوجها بالتعدي عليها بالضرب والتسبب في وفاتها.

توصلت التحريات إلى تحديد مكان إختباء المتهمان بمنطقة المعمورة البلد دائرة قسم ثان المنتزه بالإسكندرية، وتم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما.

بمواجهتهما قرر العاطل أنه حال تعاطيه وزوجته مخدر الحشيش قامت الطفلة بابتلاع قطعة من ذات المخدر فأغشى عليها فحاول وزوجته إفاقتها بالتعدي عليها بالضرب إلا توفيت فقامت زوجته بنقلها للمستشفى والتخلي عنها والهرب بمواجهة الزوجة أيدت ما جاء باعترافات زوجها.

تحرر محضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.