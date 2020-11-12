الأمن يكشف حقيقة استغاثة واختطاف فتاة أعلى الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: كشف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة إحدى السيدات من داخل سيارة بالقاهرة. رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا استغاثة إحدى السيدات من داخل سيارة حال سيرها بالطريق الدائري باتجاه القاهرة الجديدة. وبالفحص تبين أنه قد تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من كلٍ من (مصمم إعلانات، وطالبة "خطيبته")، أنهما حال سيرهما بالسيارة ملك الأول حدثت بينهما مشادة كلامية قامت على إثرها الثانية بالبكاء والصياح، وأثناء ذلك شاهدهما أحد قائدي السيارات فقام بتصويرهما باستخدام هاتفه المحمول، ونشر المقطع عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلقاً عليه بخطف فتاة "على غير الحقيقة"، ونفت الثانية ما تم تداوله جملةً وتفصيلاً. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة التحقيقات.

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