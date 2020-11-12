النيابة العامة تكشف حقيقة فيديو إساءة شاب لوالدته المسنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

كشفت تحقيقات «النيابة العامة»، حقيقة المقطع المتداول بإساءة نجل سيدة مُسنَّة إليها.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها اليوم الخميس: إذ رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام»، تداولًا واسعًا لمقطع يُظهر سيدة مسنة كأنها تُجبَّر على الزحف على أدراج عقار، واتهام نجلها بإجبارها على ذلك وإساءته إليها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بسرعة التحقيق لكشف حقيقة الواقعة.

وتابعت: "إذ تمكنت التحقيقات الأولية من تحديد السيدة ونجلها، فاستدعتهما «النيابة العامة» لسؤالهما فنفت السيدة اتهام نجلها بأيِّ اتهام، مؤكدةً حُسنَ رعايته لها وإحسانَه إليها وإقامتَها معه منذ خمسة وعشرين عامًا".

وأوضحت: "المقطع صوَّره نجلُها لها في غضون سبتمبر عام ٢٠١٩ خلال محاولتها بإرادتها الانتقال إلى وحدة سكنية أخرى بذات العقار، وذلك ليرسله إلى شقيقته المقيمة خارج البلاد لتطمئن على حالتها، وقد أكد الابن ذات الأقوال منكرًا ما نُسب إليه من اتهام، نافيًا علمه بشخص من نشر المقطع، فأمرت بإخلاء سبيله".