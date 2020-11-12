انتخابات النواب.. الإدارية العليا تعيد 3 مرشحين بـ"الإسكندرية والبحيرة والفيوم" لسباق الإعادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان استبعاد المرشحين "أحمد عبدالحميد عبدالحميد "الدخيلة إسكندرية"، وعلي مهني مسعود "دائرة حوش عيسي بالبحيرة" وأحمد فتحي الدين "الفيوم"، وقضت بعودتهم لسباق الإعادة من جديد بدوائرهم.

وكانت المحكمة، أصدرت الأحد، العديد من الأحكام، حيث رفضت 15 طعنًا، كما قضت المحكمة بعدم قبول طعنين آخرين، وأرجأت الفصل في عدة طعون آخرى لجلسة اليوم.

وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص، أصدرت الأحد الماضي، عددًا من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020.

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وتضمنت الأحكام 48 طعنًا بالرفض، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظر 60 طعنًا، وقررت إحالتها لمحكمة النقض للفصل في موضوع الطعون، والتي تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجة الانتخابات في المرحلة الأولى بالنجاح، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدى صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور؛ لاكتسابهم مركزًا قانونيًا.

وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت 5 أحكام بعدم القبول لـ5 طعون.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا، نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.