انتخابات النواب.. الإدارية العليا تعيد 3 مرشحين بـ"الإسكندرية والبحيرة والفيوم" لسباق الإعادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان استبعاد المرشحين "أحمد عبدالحميد عبدالحميد "الدخيلة إسكندرية"، وعلي مهني مسعود "دائرة حوش عيسي بالبحيرة" وأحمد فتحي الدين "الفيوم"، وقضت بعودتهم لسباق الإعادة من جديد بدوائرهم.
وكانت المحكمة، أصدرت الأحد، العديد من الأحكام، حيث رفضت 15 طعنًا، كما قضت المحكمة بعدم قبول طعنين آخرين، وأرجأت الفصل في عدة طعون آخرى لجلسة اليوم.
وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص، أصدرت الأحد الماضي، عددًا من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020.
وتضمنت الأحكام 48 طعنًا بالرفض، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظر 60 طعنًا، وقررت إحالتها لمحكمة النقض للفصل في موضوع الطعون، والتي تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجة الانتخابات في المرحلة الأولى بالنجاح، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدى صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور؛ لاكتسابهم مركزًا قانونيًا.
وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت 5 أحكام بعدم القبول لـ5 طعون.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا، نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
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