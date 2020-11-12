وزير الزراعة: الإمارات توافق على استيراد الكتاكيت وبيض التفريخ والمائدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة، على بدء عمليات استيراد الكتاكيت وبيض التفريخ وبيض المائدة من مصر، فضلا عن اللحوم المصنعة من الأبقار والاغنام والماعز والدواجن.

وأوضحت وزارة الزراعة في بيان لها، الخميس، أن ذلك يأتي وفقا لخطاب رسمي تلقته من وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية يأتي ذلك بعد اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، عدد من منشآت الدواجن المصرية خالية من مرض انفلونزا الطيور

وكان القصير قد أعلن في وقت سابق عن الخطة المستقبلية للوزارة من أجل النهوض بصناعة الدواجن بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) إعتماد مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشأت الخالية من مرض انفلونزا الطيور ومدى الاستفادة من هذا الاعلان الذي يؤدي الى إستعادة مصر ريادة تصدير الدواجن ومنتجاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد غياب 14 عاما وفتح مجال التصدير أمام الشركات العاملة في الدواجن والمشتركة بالفعل في برنامج المنشأت الخالية للتصدير حيث قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمخاطبة الدول المختلفة لفتح المجال لتصدير الدواجن مع تسهيل إجراءات التصدير وتحفيز شركات أخرى على الانضمام للبرنامج حيث أن صناعة الدواجن في مصر حاليا تحقق نجاحات كبيرة واصبح لدينا اكتفاء ذاتي منها وفائض قابل للتصدير يفيد المربين واصحاب المشروعات دون التاثير على السوق المحلى