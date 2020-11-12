رئيس الأركان يتابع سير العمليات ومظاهر عودة الحياة الطبيعية بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تابع الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مراحل سير العمليات العسكرية بشمال سيناء وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش.

وتفقد الفريق محمد فريد، الحالة الأمنية لعدد من الكمائن الأمنية المرتكزة على الطرق والمحاور الرئيسية وعدد من المنشآت التعليمية والإدارية والتنموية للتأكد من عودة الحياة الطبيعية، مشيراً إلى أهمية إتخاذ أقصى التدابير والإجراءات لتهيئة أفضل الأحوال المعيشية والإدارية للمواطنين وكذا عناصر القوات المسلحة المكلفة بالقضاء على العناصر الإرهابية وفرض السيطرة الأمنية الكاملة.

والتقى الفريق محمد فريد، بعناصر تأمين شمال سيناء من القوات المسلحة ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

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وأشار إلى الدعم الكامل من القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير سبل الحياة الكريمة لأهالى سيناء الذين وقفوا جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة فى التصدى والقضاء على الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال سيناء واستعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للإستثمار والتنمية الشاملة بسيناء والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن .

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى ما يدور فى أذهان القادة والضباط والصف والجنود تجاه كافة الموضوعات على الساحة الداخلية والإقليمية والعالمية، مشيداً بما لمسه من فهم واع وإدراك صحيح لطبيعة المرحلة التى تمر بها مصر، وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدى لكافة التهديدات، مشيداً بما لمسه من روح معنوية عالية والتمسك بقيم الولاء والإنتماء للوطن والإستعداد الدائم للتضحية والفداء للحفاظ على سلامة وعزة مصر والقوات المسلحة التى ستظل الدرع الواقى لمصر وشعبها العظيم .

وقام الفريق محمد فريد بتكريم المتميزين تقديراً لتفانيهم فى أداء مهامهم لدعم جهود الأمن والإستقرار بشبه جزيرة سيناء .

حضر اللقاء قائد الجيش الثانى الميدانى وعدد من قادة القوات المسلحة .