شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيقات النيابة تكشف حقيقة المقطع المتداول بإساءة نجل سيدة مُسنَّة إليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداولًا واسعًا لمقطع يُظهر سيدة مسنة تزحف على سلالم عقار، واتهام نجلها بإجبارها على ذلك وإساءته إليها.

وأوضح بيان، الخميس، أنه بعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بسرعة التحقيق لكشف حقيقة الواقعة.

وتمكنت التحقيقات الأولية من تحديد السيدة ونجلها، فاستدعتهما النيابة العامة لسؤالهما فنفت السيدة اتهام نجلها بأيّ اتهام، مؤكدةً حُسنَ رعايته لها وإحسانَه إليها وإقامتَها معه منذ خمسة وعشرين عامًا، وأن المقطع صوَّره نجلُها لها في غضون سبتمبر عام 2019 خلال محاولتها بإرادتها الانتقال إلى وحدة سكنية أخرى بذات العقار، وذلك ليرسله إلى شقيقته المقيمة خارج البلاد لتطمئن على حالتها.

وأكد الابن ذات الأقوال منكرًا ما نُسب إليه من اتهام، نافيًا علمه بشخص من نشر المقطع، فأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.