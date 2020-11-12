شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نصائح هيدي كرم لـ «مرات الأب» للتعامل مع أبناء الزوج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الفنانة والإعلامية هيدي كرم، نصائح إلى «مرات الأب» بشأن طريقة التعامل مع أبناء الزوج.

قالت كرم في برنامجها «راجل و2 ستات» الذي قدمته اليوم الخميس مع الإعلامية شريهان أبوالحسن ونهال عنبر على قناة «ON»، إن هناك زوجة أب تحاول أن تتدخل من البداية مع أبناء الزوج وتفرض نفسها عليهم ولكن هذا الأمر في البادية قد يسبب حالة من النفور، موضحةً أن زوجة الأب يجب أن تعلم النظام في البيت أولًا ثم تتركه كما هو لفترة لأنه لا يمكن تغيير الوضع مرة واحدة، خاصةً وأن تلك المرحلة بها حساسية قد تؤدي إلى مشكلات.

تابعت موجهةً قولها إلى زوجة الأب: أصبري على رزقك وحياتك قبل التفكير في الحمل والولادة، كوني حكيمة لأنك اخترتي رجل متزوج وله أولاد يعني هناك تضحيات معينة هتقدميها«.

يقدم برنامج «راجل و2 ستات» في فقراته المختلفة جرعة دسمة من الموضوعات التي تهم كافة أفراد الأسرة العربية بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التي يتناقشها البرامج بواسطة متخصصين.

البرنامج يذاع من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

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