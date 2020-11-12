شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة: الإثنين المقبل إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيتم إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر نوفمبر ٢٠٢٠ يوم الاثنين المقبل الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦، وتؤكد الهيئة على ضرورة بدء المؤسسات الصحفية في إجراءات صرف البدل لمستحقيه فور وصوله. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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