شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تنسيقي لإعادة فتح شارع الرشاح بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء نادر سعيد، رئيس مدينة الخصوص، اليوم الخميس، اجتماع تنسيقى بحضورالدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حى شرق شبرا الخيمة، وممثلى من الجهاز التنفيذية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة أنابيب البترول والشركة المنفذة «المقاولات المصرية» وذلك لبحث ومناقشة إعادة فتح شارع الرشاح المردوم والمغلق حاليًا.

وناقش المشاركين في الاجتماع أعمال شركة البترول والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي لعدم تعارض الأعمال مع بعضها البعض والتنسيق بين شركات الأعمال لسرعة الانجاز وفتح الشارع.

اجتماع تنسيقى