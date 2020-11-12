شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة الطعن على نتيجة الانتخابات بالدائرة الأولى في القليوبية للإدارية العليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت محكمة القضاء الإدارى ببنها برئاسة المستشار جمال درويش رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمود رشيد نائب رئيس المحكمة نظر دعوى إيقاف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بالقليوبية «بنها وكفر شكر»، إلى المحكمة الإدارية العليا لعدم الاختصاص.

كان قد تقدم عدد من المرشحين الخاسرين بانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بمحافظة القليوبية «بنها وكفر شكر» بطعن على إعلان نتائج الحصر التي أعلنتها اللجنة العامة لدائرة بنها وكفر شكر مطالبين بإعادة الانتخابات وعدم اعتماد النتيجة المعلنة من قبل اللجنة.

وأعلنت اللجنة العامة للانتخابات بدائرة بنها وكفر شكر بالقليوبية برئاسة المستشار طارق أبوزيد رئيس اللجنة، حصر أصوات الناخبين بالدائرة، لافتة إلى أنه بالنسبة للقائمة بلغ إجمإلى عدد الناخبين المقيدين التابعة للجنة العامة 590514 ناخبا، فيما بلغ إجمإلى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 203631 صوتا، فيما بلغ إجمإلى عدد الأصوات الباطلة بجميع اللجان 39359 صوتا، وبلغ إجمإلى عدد الأصوات الصحيحة بجميع اللجان 164272، وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 115778 صوتا، وتحألف المستقلين 48494 صوتا.

وبالنسبة للفردى، بلغ إجمإلى عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان ألفرعية 590514، فيما بلغ إجمإلى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 203631 صوتا، فيما بلغ إجمإلى عدد الأصوات الباطلة بجميع اللجان 11469صوتا، وبلغ إجمإلى عدد الأصوات الصحيحة بجميع اللجان 192162 صوتا.