شكرا لقرائتكم خبر عن السمنة مدخلاً للإصابة بـ 200 مرض آخرين.. تعرف عليهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان كامل رئيس قسم صحة وتغذية الأسرة والطفل بالمركز القومي للبحوث، واستشاري التغذية العلاجية، إن مرض السمنة وحده مدخلاً للإصابة بقرابة 200 مرض أخرين معظمهم أمراض مزمنة أهمها مرض السكر وأمراض القلب والضغط والسكتة الدماغية والربو وأمراض الكبد وأمراض المفاصل وهذه الأمراض تلازم صاحبها مدى الحياة، مشيرة أن مصر تحتل المراتب الأولى من بين الدول الأكثر في معدلات الإصابة بالسمنة.

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية، على هامش المائدة المستديرة التي عقدتها «نوفونورديسك إيجيبت»، حول مرض السمنة وأسباب تفاقم المشكلة وذلك بالتوازي مع خطة الدولة وحملة 100 مليون صحة، أن 35% من المصريين يعانون من مرض السمنة، في حين يعاني نحو 40 % من زيادة الوزن، مما يعني أن 75 % من المصريين يعانون من السمنة والوزن الزائد من إجمالي التعداد السكاني، مشيرة إلى أن مؤشر إصابات الأطفال في مصر بمرض السمنة بات مقلقة خاصة أن هناك 4 مليون طفل يعاني من زيادة الوزن، بما يعادل 10%من الأطفال.

وفيما يتعلق بأحدث إحصائيات حول معدلات السمنة عالميا، أوضحت استشاري التغذية العلاجية، أن منحنى الإصابات شهد ارتفاعا شديدا على مستوى بلدان العالم، فهناك نحو 650 مليون شخص يعاني من السمنة المفرطة والوزن الزائد حول العالم، بينهم 42 مليون طفل لديه مشكلات تتعلق بزيادة الوزن.

وأشارت رئيس قسم صحة وتغذية الأسرة والطفل بالمركز القومي للبحوث، إلى أن هناك خلايا بالمخ مسئولة عن زيادة الوزن لدى الإنسان، وأن هناك هرمون يطلق عليه هرمون الجوع يتم افرازه بجدار المعدة، والذي يختص بشعور الإنسان بالجوع، وهو أحد مسببات السمنة وزيادة الوزن، موضحة أن هناك 3 مليون حالة وفاة تحدث سنويا بالعالم بسبب السمنة.