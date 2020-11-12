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شكرا لقرائتكم خبر عن 200 كراسة إسكان تمويل عقاري للصحفيين لحجز وحدات سكنية بـ6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن محمد خراجة، عضو مجلس النقابة، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن اللجنة استطاعت توفير 200 كراسة من كراسات الإعلان الـ14 لشقق الإسكان الاجتماعي بمكتب بريد نقابة الصحفيين، وذلك من أجل تسهيل حصول الزملاء على هذه الكراسات.
وأشار «خراجة» إلى أن مي عبدالحميد، رئيس مجلس صندوق التمويل العقاري، صرحت بأنه في حال نفاد هذه الكمية من الكراسات سيتم توفير كمية أخرى داخل مكتب بريد النقابة للتسهيل على الصحفيين للحصول على هذه الكراسات وحجز شقق إسكان التمويل العقاري.
وكان «خراجة» قد طلب من رئيس مجلس صندوق التمويل العقارى توفير كمية من كراسات الإعلان ١٤ للصحفيين وتم توفير الكمية المطلوبة مبديًا شكره للتعاون بين اللجنة الاقتصادية ومجلس صندوق التمويل العقارى.
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