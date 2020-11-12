شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السنباطي لأهالي دائرته قبل الإعادة: أرفض المال السياسي.. وأولويتي بناء الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب عمرو السنباطي المرشح بمجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، عن سعادته بالثقة التي منحها له المصوتون في انتخابات النواب، والتي أهلته لكسب أكثر من 47 ألف صوت، ليخوض الإعادة المرتقبة قبل إعلان النتيجة الحاسمة على مقعد البرلمان.

وأكد السنباطي أنه ضد المال السياسي، وينأى بنفسه عن إطلاق حملات ضدّ أي منافس آخر أو الرد على حملات معادية له، مشيرًا إلى أن تركيزه الأكبر هو الإنجاز في برنامجه الانتخابي الذي وعد به كل من ذهب إلى صندوق الاقتراع ليعطيه ثقته وصوته.

وأوضح المرشح أنه وجه حملته الانتخابية إلى الامتناع تمامًا عن حملات التشهير وعدم رد الإساءة، وكذلك التركيز على التواصل مع الجمهور.

وكشف السنباطي أن برنامجه الانتخابي الذي يحمل شعار «الإنسان أولًا»، كان محط ثقة وتقدير من مواطني مصر الجديدة ومدينة نصر، لما يتضمنه من محاور هامة تمس كل مواطن، ومنها التعليم الجيد، والصحة والرياضة وريادة الأعمال وخلق فرص عمل، وكذلك خلق قنوات تواصل مستمرة مع الأهالي.

وأكد السنباطي أن الإنسان هو الركيزة الأساسية للمجتمع، فهو الأمل دائمًا في تأسيس الحضارات، وحجر الزاوية في بناء حاضر الأمم ومستقبلها.

وقال السنباطي إنه كي نضمن مستقبل دائرتنا، وضعت برنامجا انتخابيا، يبدأ وينتهي بالإنسان وتفاصيل حياته اليومية، وحرصت أن يكون البرنامج أهدافه واضحة ومحددة حتى نضمن العمل عليها وفق برنامج زمني محدد، لافتا إلى أن بناء الإنسان هو أولوية للدولة المصرية من حيث التعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل، مع ضرورة خلق قنوات تواصل مستمرة مع أهالي الدائرة.

وذكر أنه سيطلق «ملتقى السنباطي» كمنبر للحوار مع أهل دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة بكل أطيافها، خاصة الشباب منها، وذلك من خلال العمل على زيادة عدد مراكز الشباب بنسبة 25%، وتأهيل كافة مراكز الشباب لزيادة دورها في تأهيلهم، وتنظيم دورات رياضية بشكل منتظم في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وقال إنه بصدد إطلاق مشروع الـ100 بطل والذي يهدف إلى تأهيل 100 بطل في مختلف الألعاب، والتركيز على الأنشطة الخاصة بذوي القدرات الخاصة والاستفادة من تجربة نادى هليوبوليس في هذا الشأن، ولتيسير حياة المواطنين اليومية سيسعى جاهدا إلى سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد للتعامل مع الأحياء وكذا المساهمة في إعداد كوادر تخوض انتخابات المجالس المحلية الشعبية المنتظر إجراؤها قريبا حيث تعد هي المدرسة التي تقوم على إعداد الشباب والكوادر التي ستقود العديد من المناصب والملفات في المستقبل.

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وأضاف: سأبذل ما في وسعي من أجل القضاء على مشكلة القمامة وأزمة انقطاع المياه والظلام في عدد من الشوارع، وكذلك الاهتمام بأرصفة المشاة والتشجير، وحل أزمة انتشار الميكروباصات والتكاتك والأسواق العشوائية والعمل على عدم السماح بتحويل الوحدات السكنية في العمارات إلى محلات تجارية.

وفي مقاعد الدائرة الثلاثة الفردية (أول مدينة نصر – ثان مدينة نصر – مصر الجديدة) بمجلس النواب، أسفرت النتائج الأولية للفردي عن حصول محمد مصطفى السلاب، على 91078 صوتا وطارق شكري على 69990 صوتا، ليفوزا مباشرة بمقعدين في الدائرة، فيما تجرى جولة الإعادة على المقعد الثالث بين عمرو السنباطي الذي حصل على 47039 صوتا، وسمر فودة 26323 صوتًا.