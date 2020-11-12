شكرا لقرائتكم خبر عن بيت العائلة بالأقصر يقيم ندوة عن «السلام والتسامح» برعاية شيخ الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم بيت«العائلة المصرية» بالأقصر، اليوم الخميس، ندوة بعنوان «ثقافة السلام والتسامح» تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد الطيب، والشيخ محمد الرملي حسين الأمين العام لبيت العائلة المصرية، وذلك انطلاقًا من دور بيت العائلة في العمل على بث روح التسامح ونشر ثقافة السلام والتعايش المشترك وتأكيد مبدأ المواطنة بين جموع الشعب المصري.

وخلال الندوة، قال القس أرمنيوس فريد، الأمين المساعد لبيت العائلة المصرية:«إن الوطن الذي نعيش فيه اساس الحضارات، موضحا أن حب الوطن ليس مجرد أنشودة ولكن حب يستوجب العمل الجاد من أجل النهوض والارتقاء به.

فيما شدد ضياء الدين أحمد محمد، منسق عام بيت العائلة بالأقصر، على أهمية التنشئة الاجتماعية السليمة لأبنائنا بما يسهم في التقارب بين أبناء الوطن الواحد والعمل على تنشئة أجيال قادرة على العيش معا في سلام. فيما استعرض الشيخ محمود السيد مدير عام وعظ الأقصر، دور بيت العائلة وجهوده في نشر المحبة والتعايش بين البشر وتلاحم وترابط النسيج الوطني الواحد.

وعقب انتهاء الندوة، تم تكريم الطالبتين، مآب حمدي وآلاء عبدالهادي، الحاصلتين على المركز الأول في الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعهد الحرمين الأزهري.