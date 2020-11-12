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شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يتفقد مشروع المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لبورسعيد اليوم يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ونيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساكن المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعي والمقام بمدينة بورفؤاد.
وتابع رئيس الوزراء نسبة تنفيذ وحدات المشروع وتوصيل المرافق.
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