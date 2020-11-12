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مدبولي يتفقد مشروع المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد

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حمدي جمعة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لبورسعيد اليوم يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ونيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساكن المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعي والمقام بمدينة بورفؤاد.

وتابع رئيس الوزراء نسبة تنفيذ وحدات المشروع وتوصيل المرافق.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الإجتماعي ببور فؤاد
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الإجتماعي ببور فؤاد

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