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رئيس الوزراء يتفقد حديقة فريال ببورسعيد

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حمدي جمعة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد حديقة فريال ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدالدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء خلال زيارته لبورسعيد حديقة فريال بعد اعمال التطوير ورفع الكفاءة التي شهدتها رافقة خلالها الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان ونيفين جامع وزير الصناعة والتجارة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتفقد ترسانة بورسعيد البحرية لمتابعة مستجدات أعمال بناء القاطرات الجديدة

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