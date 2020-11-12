شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القناة: مستمرون في أعمال الملس وتطهير الشبكات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أننا مستمرون في تواصل أعمال الملس وتطهير لخطوط شبكات الصرف الصحي بواسطة فنيين وعمال الشركة، بمتابعه مباشرة من مديرى المناطق وإشراف رؤساء القطاعات، في محافظات القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية التي تجريها الشركة، حتي لا يتسبب انسداد خطوط شبكات الصرف.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، ان الفرق الفنية بقطاع محافظة الإسماعيلية انتهت من أعمال التطهير والملس وتسليك لشبكات وخطوط الصرف الصحى بالعديد من المناطق منها بمنطقة البراهمة بعزبة البلابسة، ومنطقة جاردن سيتى بحى ثالث، وشارع الجبلاوى بقرية ابوعطوه، ومنطقة البركة بعزبة على عيد، وطريق البلاجات بالبهتينى، كما تم تسليك وتطهير الخط الرئيسى لقرية ناصر، والمنطقة الصناعية، وشارع النيابة وخلف الكنيسة الإنجيلية بالقنطرة شرق القديمه، وتطهير شبكة عزبة الصحة، وتم تطهير الخط الرئيسى بالقنطرة شرق، وتسليك وتطهير مطابق قرية التقدم بالكامل، مؤكداً انه جاري أعمال التطهير والملس في باقي الشوارع والميادين .

وأضاف رئيس مياه القناة، بأنه تم استكمال أعمال الملس والتطهير بمحافظة بورسعيد، تطهير خط شارع الدقهلية عند تقاطع شارع 100 و99 والأنصار والسواحل، وتطهير شارع التأميم ببورفؤاد، وخط الأمين الجديد، وتطهير بير بشارع الغورى والانصار ومنطقة السيدة خديجة والحراسات، وتسليك وتطهير شبكة مساكن المطحن بجوار 10 S ببورسعيد كما تم توصيل الصرف الصحى لمحطة الغاز الطبيعى ببورسعيد، وايضاً تم تركيب عدد 2 غطاء بلاعة بشارع الزقازيق والزاوية الحمراء، وشارع الدقهلية والزاوية.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.