شكرا لقرائتكم خبر عن «انقلاب البيت الأبيض» سيناريو يثير قلقا أمريكيا واهتماما عالميا.. ما فرص ترامب للاستيلاء على السلطة؟ (س و ج) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بفوز خصمه في الانتخابات الرئيس المنتخب جو بايدن، ولكن الخبراء يؤكدون أنه لايوجد مسار دستوري أمامه يمكنه من البقاء كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية .

وهناك مشاعر قلق من توجه الرئيس وغيره من الجمهوريين إلى بذل كل جهد للبقاء في السلطة فيما تردد إعلاميا بـ«الانقلاب» للاستيلاء على السلطة في البيت الأبيض، مستندة إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء الماضي، التي قال فيها :«سوف يكون هناك انتقال لسلس لإدارة ثانية لترامب .»

وأشارت الصحيفة في تقرير لها اليوم إلى أن المحامي العام وليام بار، فوض المحققين الفيدراليين للبدء في التحقيق بشأن المخالفات الانتخابية، وهي الخطوة التي حثت رئيس وحدة الجرائم الانتخابية بوزارة العدل على التنحي من منصبه والانتقال إلى أداء دور آخر .

ولم يتم حتى الآن التصديق على نتائج كل ولاية على حدة، ولا تزال عمليات فرز الأصوات مستمرة في بعض الولايات، ولن يتم إقرار النتيجة إلا بعد اجتماع المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر المقبل

ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية الخميس تقريرا معلوماتيا يشرح من خلال صيغة السؤال والجواب قائلة على الرغم من أن «مكائد ترامب» إلى أنه من المستبعد تماما، أن يظل في السلطة أو يدبر انقلابا .

- دونالد ترامب يرفض قبول فوز جو بايدين في الانتخابات الرئاسية، فهل هناك مسار دستوري أمامه لشن انقلاب والبقاء في المنصب لفترة أخرى ؟

ليس كذلك في الحقيقة، سوف ينعقد المجع الانتخابي في 14 ديسمبر ليلقي الأصوات امام الرئيس وكل ولاية تقريبا تستخدم اقتراعها الشعبي في جميع أنحاء الولاية، ومن المتوقع أن يفوز بايدن بأكثر من 270 صوتا انتخابيا والتي يحتاجها كي يصبح رئيسا، ففوزه لا يعتمد ع لى ولاية واحدة، كما أنه متقدم على الأرجح وعلى نحو لا يبارى في ولايات متشجين ونيفادا وويسكونسن وبينسلفانيا وأريزونا .

وقال إستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا، ريتشارد هاسين، والمتخصص في شؤون الانتخابات :«إذا ما استمرت الدولة في اتباع سيادة القانون، فإني أرى أنه ليس هناك مسار دستوري ممكن أمام ترامب كي يبقى رئيسا مما يمنع أي دليل جديد حول فشل ما ضخم لنظام الانتخابات في عدة ولايات، مضيفا عبر بريد الكتروني، إن محاولة استغلال الهيئات التشريعية للاتفاف حول اختيارالناخبين، سوف يكون بمثابة استيلاء صريح على السلطة على نحو مناهض للديمقراطية، :» ولا أتوقع أن يحدث ذلك «

وقالت الصحيفة إذا اختار المشروعون في ولاية واحدة أن يتجاوزوا الأرادة الواضحة لناخبيها، فإن هذا الأسلوب سوف يكون استنثنائيا وقد يتسبب في ضجة كبرى، فلكي يفوز ترامب بالمجمع الانتخابي، سيكون على عدة ولايات أن تتخذ تلك الخطوة الاستثنائية، والتي قد تتسبب في ردود فعل عنيفة وأزمة حقيقية للديمقراطية في جميع أنحاء البلاد .

- هل هناك أي إشارة على أن الجمهوريين في هذه الولايات المهمة سوف يسلكون هذا الطريق ؟

أشار كبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ بولاية بنسلفانيا، جيك كورمان، وبعد يوم الانتخابات بوقت قصير، إلى أنه حزبه سوف يتبع القانون في بنسلفانيا، والذي يستلزم مكافاءة الناخبين بالفائز في الاقتراع الشعبي، كما أكد كورمان في مقال له في أكتوبر الماضي أن الهيئة التشريعية بالولاية ليس لديها ولن يكون لها يد في اختيار مندوبي الانتخابات بالولاية أو تقرير نتيجة الانتخابات الرئاسية .

غير أن الجمهوريين في الهيئة التشريعية بولاية بنسلفانيا أكدوا أنهم يريدون التحقيق في مزاعم الاحتيال الانتخابي، ليس هناك دليل على ارتكاب أعمال محظورة على نطاق واسع في الولاية، لكن هذه الخطوة مثيرة للقلق لأنها قد تكون بداية جهد يرمي إلى تقويض التصويت الشعبي في الولاية، كما تجرى تحقيقات بشأن الانتخابات في ميتشجين وويسكونسن، ولا يوجد أي مخالفات منتشرة في كل من الولايتين .

- هل يرتبط ذلك بأي شكل من الأشكال بالدعاوى القضائية التي يقيمها ترامب ؟

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قامت حملة ترامب منذ يوم الانتخابات، برفع سلسلة من الدعاوى القضائية المشكوك فيها من الناحية القانونية، ويبدو أن الهدف منها ليس إلغاء نتائج الانتخابات في الحقيقة، ولكن محاولة بث التشكيك وإطالة أمد عملية الفرز، فكل ولاية لها مواعيد نهائية لتأكيد نتائح الانتخابات والتي تستخدم بهد ذلك لتخصيص أصواتها بالمجمع الانتخابي، وتسعى حملة ترامب فيما لا يقل عن ولايتين وهما بينسلفانيا وميتشجين، إلى منع الموظفين من تأكيد النتائج .

في حين يعد الموعد النهائي لتأكيدها مهم لأن القانون الفيدرالي ينص على أن النتائج حاسمة، إذا جرى بلورة نتائج الانتخابات بحلول الثامن من ديسمبر المقبل .

- ولنفترض نجاح أسوأ السيناريوهات وقامت الهيئات التشريعية بقيادة الجمهوريين بتجاهل إرادة الشعب في عدة ولايات، فهل سيكون هناك أي ضمانة لوقف ترامب ؟

نعم، فولايات ميتشجين وويسكونسين وبينسلفانيا ونيفادا لديهم حكام ديمقراطيين يرفضون المصادقة على مجموعة من مندوبي الانتخابات التابعين لترامب مع اقتراع شعبي يشير بوضوح إلى فوز بايدين بولايتهم .

وسوف يتوقف الأمر عندئذ على الكونجرس، المسؤول عن إحصاء الأصوات من المجمع الانتخابي، كي يقرر ما يفعله، في حين أن القانون الذي يحدد هذه العملية، وكيفية معالجة ي الكونجرس لخلاف ما بين مندوبي الانتخابات من إحدى الولايات، يعتبر «مربكا للغاية»، غير أن الخبراء يعتقدون أن قائمة مندوبي الانتخابات المدعومة من حاكم الولاية تبدو صحيحة من الناحية القانونية .

لكن هناك نظرية مناهضة، ومفادها رئيس مجلس الشيوخ مايك بنس، من الممكن أن يسيطر على هذه العملية، وأن الخلاف بشأن مندوبي الانتخابات بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ هو أسوأ السيناريوهات، ومن ثم هناك احتمال بمطالبة المحكمة العليا الأمريكية بالتدخل .

ويحدد الدستور، بغض النظر عن طول الخلاف، موعدا نهائيا واحدا، حتى ولو استمر فرز الأصوات، فإن مدة الرئيس ونائبه ينتهيات في ظهر يوم 20 يناير، وعندئذ إذا لم يتظهر نتيجة نهائية في السباق الانتخابي، سوف تصبح رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، رئيسا بالنيابة .

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