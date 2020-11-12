شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تلقينا 95 ألف و740 طلب تصالح بقيمة 450 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح شهرا، إعطاء فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى ل 50جنيها، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية «محليات»، واستقبالهم بـ88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح ال25% من خلال كارت الفيزا.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 95 ألف و740طلب تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية بقيمة 450 مليون و205 ألف جنيه، مؤكداً أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، مشيدا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح.