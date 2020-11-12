شكرا لقرائتكم خبر عن «الإدارية العليا» تستبعد مرشح «مستقبل وطن» من الإعادة في حوش عيسى بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت الدائرة الأولي بمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، وعضوية المستشارين مصطفي حسن السيد وأحمد شحات إسماعيل وأشرف خميس بركات ومحمد محمد السعيد، بقبول طعن على مهنا مسعود، وشهرته «على الدميني»، المقدم ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالبحيرة، ورئيس اللجنة العامة بالدائرة الخامسة ومقرها مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه من إعلان خوض المرشح محمد عبدالغني عبداللطيف صقر، مرشح حزب مستقبل وطن، لجولة الاعادة بالدائرة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج أسم الطاعن «على الدميني» لخوض جولة الإعادة، بدلا منه وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان والزمت جهة الإدارة بالمصاريف.

وكانت اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الخامسة، أعلنت حصول علاء حمدي قريطم ومحمد عبدالغني صقر على أعلى الاصوات بما يمكن أن يؤهلهما لخوض جولة الإعادة، بعد إضافة المصريين بالخارج وإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتيجة بعد إضافة المصريين بالخارج.

وكان «الدميني» طعن على نتيجة الانتخابات لوجود خطأ في تجميع الأصوات اللجان الفرعية في الدائرة بما أدى لدخول «صقر» مرشح حزب مستقبل وطن لجولة الاعادة بدلا منه.