شكرا لقرائتكم خبر عن رسومات فنية على جدران المدارس والأسوار احتفالا باليوبيل الفضي لمدينة الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل فتانوا مدينة الشيخ احتفالاتهم باليوبيل الفضى بمدينة الشيخ زايد تحت عنوان «زايد.. مدينة السعادة» بعمل رسومات ملونة على جدران المدارس والأسوار .

وكانت الإحفالات قد تواصلت بالمدينة بإقامة معرض للحرف اليدوية بالإضافة إلى إقامة مسابقات من بينها مسابقات فنية وماراثون للجرى وٱخر للدراجات، والتى تستمر حتى يوم السبت ١٤ نوفمبر الجاري.

وشارك عدد كبير من الفنانين والفنانات من أبناء المدينة في الإحتفالية التي نظمتها لجنة المجتمع المدني تحت عنوان «زايد بتفرح» والتى قدمها فريق لونها بفرحة بمحيط مركز الشباب والتى حضرها عدد كبير من القيادات من بينهم الدكتور خالد السيد بوزارة الشباب والرياضة... ورائد العمل التطوعي بأكتوبر وزايد.