شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد تطوير تكنولوجيا المعلومات بالعاصمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة دورة العمل بالإدارة المركزية للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة الاجراءات الخاصة بتحويل العاصمة لمحافظة ذكية متطورة بحلول 2030 «في» إطار التحول الرقمي وسعي الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال إلى الخدمات الالكترونية لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية في استخدام الأنظمة الإلكترونية الرقمية الذكية لدعم منظومة إدارة الخدمات بمحافظة القاهرة وتحقيق رضى المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الالكتروني لتحديث العمل الاداري ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الاجراءات بين الادارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالاضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن القاهرة هي أول محافظة على مستوى الجمهورية قامت بإنشاء البوابة الجغرافية بهدف مشاركة البيانات المكانية مع الإدارات المختلفة والأحياء وكافة الجهات العاملة في قطاع المحليات، كما يسهم المشروع في تسهيل نشر البيانات وتعميمها وتوفير العديد من التطبيقات المتميزة ومؤشرات الأداء مما يسهم في تطوير العمل بالمحافظة ومشاركة البيانات بين الأحياء المختلفة وتجميعها في المركز الرئيس بالمحافظة لاتخاذ القرار الصحيح بشأنها حال حدوث أي طارىء وهو المشروع الذي حصل على المركز الأول كأفضل مشروع في تطبيق أنظمة المعلومات الجغرافية لقطاع المحليات بالتعاون مع شركة ايزرى شمال شرق إفريقيا.

وأكد محافظ القاهرة على أهمية استخدام التكنولوجيا وتطويعها لخدمة العمل في المحليات وتذليل كافة المعوقات لتقديم خدمة أسهل لكافة المواطنين .

وأشار المحافظ إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة الكترونية موحدة حيث أن جميع الأحياء سوف تعمل من خلال تطبيق الكتروني موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الانترنت، ويتيح لمتخذي القرار الاطلاع على التقارير التي توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء في أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة .

وأكد محافظ القاهرة أن مشروع ميكنة الجهات الحكومية يأتي في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمـة المواطنين والتي يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.

وتعمل الإدارة المركزية للمعلومات والاتصالات على الاستفادة من التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها واستخدام الأنظمة الإلكترونية الذكية لتحسين جودة الخدمات المقدمة بما يحقق طموحات المواطنين ودعم اتخاذ القرارات داخل المحافظة حيث قامت بإعداد وتجهيز والإشراف على تنفيذ منظومة ربط الأحياء بديوان عام محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التخطيط، كما قدمت عدد من التجارب الناجحة كمشروع إحلال وتجديد الشبكة الداخلية بالديوان العام ومشروع منظومة منارة للتواصل مع نواب الشعب لإنجاز طلبات المواطنين ومشروع منظومة الأكشاك ومشروع منظومة المراكز التكنولوجية ومشروع برنامج الاستثمار ومشروع برنامج حصر التشريعات.

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كما ساهمت البوابة الإلكترونية التي تشرف عليها الادارة في تقديم العديد من الخدمات للمواطنين خلال أزمة فيروس كورونا كخدمة الحصول على نتائج الطلاب واستخراج بيان النجاح والتقديم لرياض الأطفال والتحويلات المدرسية كما ساهمت في زيادة الوعى الثقافى لدى مواطنى القاهرة من خلال المكتبة المقرؤه والتى تتضمن أحدث الكتب الدورية التي تصدرها محافظة القاهرة مثل كتاب القاهرة الخديوية، كتاب وصف مصر لعدد 17 مجلد والذى تمتلك محافظة القاهرة نسخة أصلية نادرة منه محفوظة داخل الإدارة .