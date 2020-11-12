شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان تختتم سلسلة الندوات التعريفية «شباب أسوان يبتكر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، إنه في إطار دور الجامعة المجتمعي وتبني أفكار الابتكار والمبتكرين والعمل على تعزيز ريادة الاعمال وبالتعاون مع محافظة أسوان، اختتم، اليوم الخميس، قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسوان فاعليات سلسلة الندوات التعريفية للتعريف بشروط وآلية الاشتراك في مسابقة «شباب أسوان يبتكر»، التي أطلقتها محافظة أسوان بقيادة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وأضاف الدكتور مجدي محمد على، نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه أقيمت هذه الفاعليات تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان وبحضور الدكتور مجدي محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور عاطف إبراهيم عميد كلية العلوم.

وأشار إلى أن الفاعليات تضمنت ندوة عن مسابقة «شباب أسوان يبتكر» لتعريف شباب الجامعة بشروط وآلية الاشتراك في المسابقة. ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على اتاحة الفرصة للمشاركة شبابها بأفكار مشروعاتهم وابتكاراتهم في المسابقات المجتمعية. وتهدف المسابقة إلى نشر وتشجيع ثقافة ريادة الاعمال والابداع والابتكار والعمل على توليد أفكار مشروعات ريادية.