شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية لعدد من مواطني مركز أشمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، مساعدات مالية لعدد من المواطنين بمركز ومدينة أشمون، جاء ذلك خلال استقباله لهم بمكتبه بالديوان العام وبحضور الأستاذ إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية الداعمة.

قدم محافظ المنوفية واجب العزاء معرباً عن خالص حزنه وتعازيه لأسرة المتوفين ضحايا حادث إنفجار أسطوانة غاز بمنيل عروس بأشمون، داعياً المولى عزوجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأكد المحافظ على تقديم أوجه المساعدة لأسرة قرية دلهمو في حادث انهيار مسكنهم المتصدع بالطوب اللبن نتيجة ماس كهربائى وبدون وجود خسائر في الأرواح، مشيرا إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لهم وذلك في إطار دعم مبدأ التكافل الاجتماعى ودعم العلاقات الإنسانية التي تعد لبنة من لبنات إستقرار المجتمع.

كما أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالى المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها ومساعدة ذوى الظروف الانسانية، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذى للمحافظة في تعاون دائم ومستمر مع كافة منظمات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الأولي بالرعاية.