زيادة ورديات عمال النظافة للقضاء على القمامة بشوارع شبرا الخيمة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر اللواء سامى علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، زيادة ورديات عمال النظافه في الحى للقضاء على مشكلة القمامه بشوارع الحي. من جانبه شن المهندس إيهاب مهدي نائب رئيس الحي، حملة لرفع القمامة من مناطق أحمد عرابي و١٥مايو وأم بيومي ومنطي وميت نما، حيث تم رفع كفاءه المعدات العامله في رفع القمامه لمواجهة مشاكل القمامه التي تؤرق حياة المواطنين، مناشدا الأهالي بالالتزام بإلقاء المخلفات في الصناديق وعدم القاءها بشكل عشوائي حتى لا تسىء للمظهر العام للمدينة. وقام اللواء نادر سعيد رئيس مدينه الخصوص بالتنسيق مع إدارة النظافة بمجلس المدينة برفع جميع تجمعات القمامه بالشوارع الرئيسية والجانبية والأنفاق بدائرة المدينة. قمامة شبرا الخيمه قمامة شبرا الخيمه قمامة شبرا الخيمه قمامة شبرا الخيمه قمامة شبرا الخيمه الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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