شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية لمكتب تأمينات الدخيلة لرصد مستوي الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بجولة مفاجئة داخل مكتب تأمينات الدخيلة بحي العجمي غرب الإسكندرية، في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد ومعاينة الشكاوى الت يعانون منها.

وخلال الجولة، استمع المحافظ لشكاوى المواطنين المتواجدين بالمكتب، وأكد على وضع حل جذري لحل مشكلة التزاحم داخل المكتب وتقديم خدمة مميزة لهم، مشددا على اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على مدير المكتب وجميع العاملين بحسن استقبال المواطنين والتيسير عليهم وتأدية الخدمات لهم على الوجه الأكمل وإنهاء كافة مصالحهم. محذرا أنه لن يسمح بأي تهاون في خدمة المواطنين.