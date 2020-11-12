شكرا لقرائتكم خبر عن 112 ألف و120 طلب تصالح في مخالفات البناء ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، بأن العدد الإجمالى لطلبات التصالح المقدمة في مخالفات البناء قد وصل إلى 112 ألف و120طلبا، وذلك بعد أن تقدًم، اليوم الخميس، 225 مواطنا بطلبات تصالح، مشيراً إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافياً لتنتهى في 30 نوفمبر الجاري.

ووجًه محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن، باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.