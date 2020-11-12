شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لتوعية المواطنين وطلبة المدارس بالموجة الثانية من كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، من الحملات التوعوية للمواطنين وطلبة المدارس بالمحافظة، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، ووضع ملصقات توعوية عن الأمراض المعدية والفيروسية، وتقديم الإرشادات لزيادة الوعي الصحي لدي المواطنين بمختلف قري ومدن المحافظة.

حيث قامت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشؤون الصحية، بالتنسيق مع مسئولي الثقافة الصحية بالمحافظة، بتنفيذ دورات تدريبية مكثفة بالمدارس، لتوعية هيئة التدريس، والطلاب صحيا، وذلك في عدد من الإدارات التعليمية بالمحافظة منها «الإبراهيمية، القنايات، العاشر من رمضان، ديرب نجم، منيا القمح، القرين، بلبيس، ههيا، أبوكبير، فاقوس، أبوحماد، الصالحية، كفرصقر، أولادصقر»، وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الشؤون الصحية، ومديرية التربية والتعليم بالشرقية.

تناولت اللقاءات والندوات التوعوية تدريب القائمين على التدريس والعاملين والطلاب بالمدارس، على طرق الوقاية والحد من إنتشار العدوي بالأمراض الفيروسية، وكيفية تنفيذ الإجراءات الوقائية، خاصة في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، وتم تقديم الإرشادات الصحية لهم، والتأكيد على أهمية الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، بداية من خط سير الطالب منذ الخروج من المنزل والذهاب إلى المدرسة وداخل المدرسة، مع التعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، والتعامل معها، والإحتياطات الواجب إتباعها لتجنب إنتشارها، وأهمية التباعد الإجتماعي والتأكيد على ضرورة إستخدام الواقيات الشخصية، خاصة الكمامات في أماكن التجمعات لتجنب العدوي أو الإصابة، كما تم التأكيد على أهمية النظافة العامة، والشخصية، وأهمية بيان الغياب والتواصل بين معلم الفصل والزائرة الصحية بالمدرسة، ومع الإدارة التعليمية، والإدارة الصحية، لسرعة وضمان إكتشاف الحالات، وتقصي المخالطين سواء في المدرسة أو المنزل، كما تم التدريب على كيفية العزل المؤقت وطرق الإحالة لمستشفيات العزل في حالة الضرورة، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بمدارس المحافظة.