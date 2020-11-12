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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزارء يتفقد مشروع إنشاء محطة ترشيح المياة السطحية بالكاب جنوب بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مشروع إنشاء محطة ترشيح المياه السطحية في منطقة «الكاب» بمحافظة بورسعيد.
وخلال تفقده للمحطة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حول مراحل آخر تطورات تنفيذ المشروع الذي يعمل حاليا بطاقة 26 ألف م3/يوم في مرحلته الأولى، وتخدم المحطة 175 ألف نسمة خلال المرحلة الأولى، و350 ألف نسمة للمرحلتين الثانية والثالثة في قرى جنوب بورسعيد، ويقوم بتنفيذ المشروع مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع.
وأشار خضر إلى أن تكلفة المشروع تقترب من 370 مليون جنيه، ويتضمن تنفيذ مأخذ على ترعة بورسعيد، ورافع للمياه العكرة بطاقة 52 ألف م3/ يوم، و2عداية سكة حديد قُطر 1000 مم، كما يتضمن المشروع إنشاء خط مياه عكرة من المأخذ للمحطة بطول 1600م/ط قطر 800مم، بالإضافة إلى خط مياه الغسيل من المحطة إلى بيارة العكرة، وإنشاء محطة ترشيح تحتوي على منشآت فنية وإدارية، وأعمال كهروميكانيكية.
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