شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالقوي يقود حمله لإزالة الإشغالات بمصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالمدينة وبمشاركة نواب رئيس المدينة والعاملين والفنيين بقسم الإشغالات بالمدينة.

ولفت إلى أنه تم رفع أكثر من 100 إشغال بالمدينة بمناطق النرجس والزهراء والسلام والأمل، كما تم التعامل مع الحالات المخالفة ورفع الإشغالات المسببة في تشويه الشكل العام بهذه المناطق طبقا للقانون.

وتم التحفظ على العديد من المضبوطات والقضاء على السلبيات وذلك للحفاظ على الوجه الحضارى للمدينة السياحية وشدد وأضاف أنه على مدير الإشغالات بالتنبيه على أصحاب المحلات بالالتزام بعدم وضع إشغالات مخالفة ورفع الاشغالات غير المرخصة.

وأضاف بأنه شدد على مدير الإشغالات بالمدينة بالمتابعة المستمرة والتعامل الفورى مع الحالات المخالفة ورفع الإشغالات المسببة في تشويه الشكل العام ورفعها أولاً بأول.