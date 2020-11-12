شكرا لقرائتكم خبر عن «البريد» يعلن خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها والتي تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام لتصبح 7.75% بدلاً من 8.5% وذلك اعتبارا من 12 نوفمبر ٢٠٢٠.

وأوضح «فاروق» رئيس البريد أن خفض الفائدة على حسابات التوفير، وخفض تكاليف تمويل المشروعات سوف يساهم بشكل كبير في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمار، مما يدفع عجلة التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.

جدير بالذكر أن سعر العائد الممنوح لعملاء صندوق التوفير بعد قرار التخفيض ما زال أعلى سعر عائد لحسابات التوفير بالسوق المصرفي للمنتجات الشبيهة.