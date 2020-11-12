شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: مقتل 8 من قوة حفظ السلام في سقوط هليكوبتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصادر مطلعة، الخميس، إن طائرة هليكوبتر تقل قوة لحفظ السلام بقيادة الولايات المتحدة سقطت قرب جزيرة تيران، ما أسفر عن مقتل 8 من أفراد القوة.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الفرنسية إن «القتلى بينهم 6 أمريكيين وفرنسي وتشيكي وجميعهم من العسكريين».

وأكد مكتب مهمة القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في إسرائيل لـ«رويترز» وقوع حادث الطائرة الهليكوبتر، لكنه امتنع عن إضافة المزيد من التعليقات لحين إجراء تحقيق.

وتأسست القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين لمراقبة عملية نزع السلاح في سيناء بموجب معاهدة السلام التي أُبرمت بين مصر وإسرائيل عام 1979.

وتضم القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين، وفقا لموقعها على الإنترنت، 1154 من العسكريين من الولايات المتحدة و12 دولة أخرى وتشمل مهامها منطقة تتجاوز مساحتها عشرة آلاف كيلومتر مربع في سيناء. ونحو 452 من العسكريين أمريكيون.

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