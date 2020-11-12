شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة الأهرامات في المهرجان الثالث لـ«القفز بالمظلات» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أضاءت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، مساء الأربعاء، الأهرامات الثلاثة للمشاركة في المهرجان العالمي للقفز بالمظلات فوق سطح الأهرامات في نسخته الثالثة، والذي يقام تحت شعار «اقفز كالفرعون»، يشارك في المهرجان ١٢٠ مشارك يمثلون ١٧ دولة.
وقال محمد عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة الصوت والضوء، في تصريحات صحفية، الخميس، إن «إضاءة الأهرامات يعد حدث يضيف عظمة وإبهار للمهرجان ويعلن عن مشاركة مصر أرض الثقافة والحضارة الفريدة، والتي تعتبر الدولة الوحيدة، التي يمكن ممارسة رياضه القفز فيها طوال العام، ويعتبر دعوة لكل شعوب العالم لزيارة الأهرامات ومناطقها الأثرية للتمتع بحضارتها العظيمة وتاريخها المجيد».
يذكر أنه كان من المقرر انطلاق المهرجان في يونيو الماضي غير ان انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك، وتمت القفزة من ارتفاع ١٥ ألف قدم فوق سطح الهرم.
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