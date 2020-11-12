شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الأقباط على دير «ماري جرجس» للمشاركة في احتفالات تأسيس أول كنيسة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد المئات من المواطنين علي دير مارجرجس بجبل الرزيقات غرب الأقصر اليوم الخميس، للمشاركة في احتفالات ذكرى تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين .

شهد محيط الدير إجراءات احترازية وأمنية مشددة من قبل رجال الشرطة وخدام الدير، لتأمين الاحتفالات، ووضعت مديرية أمن الأقصر بناءاً علي تعليمات اللواء عصام يسن مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار المديرية، انتشاراً موسعاً لقوات الأمن المركزي والأمن العام وخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، وتركيب بوابات إليكترونية على مداخل ومخارج الدير وعلى الطرق المؤدية إليه، للكشف عن الأسلحة والمعادن، ومنعت وقوف السيارات، واستخدام كواشف الحرارة والمطهرات للزائرين.

وفرضت أجهزة الامن كرودناً أمنياً بمحيط ومدخل الدير، وحظرت دخول أي سيارات أو أتوبيسات غريبة للدير، كما تم منع إقامة الخيام القماش بالأرض أمام الدير أو في الأماكن الملحقة بالدير.

كما أجرت إدارة مرور الأقصر بقيادة العميد حاتم حمدون نصر مدير الإدارة، عدة تحويلات مرورية لمداخل ومخارج الدير، وذلك لتيسير عملية سير سيارات الزائرين المشاركين في إحتفالات دير مارجرجس بالرزيقات ولمنع الازدحام والتكدس المروري. ويقام الإحتفال بهذه المناسبة كل عام بحضور مئات الآلاف من المواطنين من مختلف المحافظات بالإضافة إلى وفود الدول المختلفة، ولكن في ظل جائحة كورونا هذا العام ، تقرر أقتصار الإحتفال علي الزيارات اليومية فقط وعدم المبيت داخل الدير، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الأحترازية طوال فترة زياره الدير.