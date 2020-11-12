أخبار مصر

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لليونان

0 نشر
محسن سميكة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لليونان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن، بعد زيارة رسمية لليونان.

عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة الرسمية لليونان

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    Advertisements

    109,881

  • تعافي

    100,662

  • وفيات

    6,405

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا