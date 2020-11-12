شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لليونان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن، بعد زيارة رسمية لليونان. عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة الرسمية لليونان الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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