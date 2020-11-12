شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مرشحاً يتقدمون بطعون على نتيجة انتخابات دائرة بنها وكفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم 15 مرشحا لإنتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفرشكر والتي أجريت مطلع الاسبوع الجاري بطلبات للتظلم من نتيجة الفرز للإنتخابات التي اظهرت فوز مرشحا مستقبل وطن والشعب الجمهوري بمقاعد الدائرة ال3 طالبوا فيه بوقف إعلان النتيجة وإعادة الفرز

أكد المرشحون ان المرشح الاول والثاني والثالث حصلوا على اصوات مرتفعه ومتقاربة رغم وجود 32 مرشحا اخرين مما لايعقل أبدا حصول المرشح الاول على 104 الف و88 صوتا وتقارب مع المرشح الثاني تشابها كبيرا بان حصل على 104الف و41 صوتا ثم تشابها الاثنين مع المرشح الثالث الذي حصل هو الأخر على 102 الف و442 صوتا وهو مايؤكد وجود بعض الخلل في العملية الإنتخابية

كما جاء في مذكرة الطعن ان الاصوات التي حصل عليها كلا من المرشحين ال3 الاول والثاني والثالث لايمكن ان تكون صحيحة على الإطلاق لوجود مندوبين للمرشحين الاخرين داخل اللجان اكدت إحصائيتهم حصول المرشحين ال3 على نسبة 30 % من الاصوات وهو مالايحقق نسبة النجاح المطلوبة وهي نسبة 50%+1

اضافت المذكرة انه بحصر الاصوات التي حصل عليها كل مرشح من خلال مندوبيه داخل اللجان تبين انها مخالفه لما أعلن في الحصر العددي للنتيجة كما تلاحظ وجود عوار شديد في تشميع الاكياس الخاصة بالعملية الإنتخابية والتي تضوع فيها الاصوات في اللجان الفرعية والاوراق الرسمية بعد الفرز حيث من المفترض غلق الكيس ب3 اقفال ويشمع بالشمع الاحمر ولكن هناك عوار في هذه الناحية حيث تم غلق الأاكياس بقفل واحد فقط في المنتصف ويوجد على الأاطراف مسافات خالية من التشميع والأقفال وهو مايؤدي للعبث في الأصوات لصالح مرشح دون المرشح الأخر

أوضحت المذكرة انه عندما طالب مندوبي المرشحين اصحاب الطعن بصورة من تجميع ألأصوات من السادة المستشارين ورؤساء اللجان الفرعية رفضوا وتعنتوا واكتفوا بإعطائهم أرقام الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على حدا والتي فوجئ الطاعنين انها تخالف تماما الاصوات المعلن عنها

ومن المقرر ان تفصل لجنة الطعون بالهيئة الوطنية للأنتخابات في هذه الطعون والتظلمات وإعلان الطاعنين بالنتيجه

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