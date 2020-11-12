حبس عاطلين سنتين بتهمة الشروع في سرقة "كلب" بالإكراه من مالكه بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، عاطلين بالحبس سنتين مع الشغل بتهمة سرقة كلب من مالكة بالإكراه بالنزهة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أحمد عبدالهادي وعضوية المستشارين ناجي الحايس وتامر رضا البرديسي.

وحسب التحقيقات، فإن المتهمين "ع. أ" و"ع. م" عاطلين قاما بسرقة الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه مصطفى إيهاب، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفاه بالطريق العام ودفعاه أرضًا، واعتدوا عليه باستخدام "شفرة موس".

وأضافت التحقيقات أن المتهمين شرعا في سرقة حيوان أليف "كلب" مملوك للمجني عليه إلا أن خاب أثر جريمتهما والقبض عليهما بمساعدة الأهالي.