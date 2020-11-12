واجب التنفيذ.. النقض تؤيد إعدام المتهم بقتل "كاهن المرج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أيدت محكمة النقض، اليوم الخميس، حُكم أول درجة القاضي بإعدام المتهم أحمد سعيد السنباطي بتهمة قتل "كاهن المرج".

ورفضت المحكمة الطعن رقم 20960 لسنة 88 قضائية المقدم من النيابة العامة، ليصبح الحُكم باتًا واجب التنفيذ.

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تعود القضية إلى عام 2017 حيث جاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم أحمد سعيد إبراهيم السنباطي، 19 سنة، فني صناعي، مقيم بالمرج بقيامه، بقتل سمعان شحاتة رزق الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتل القس، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض، وتربص له بالمكان الذي أيقن أنه سيظفر فيه بالمجني عليه، حتى باغته طعنا وضربا بأنحاء متفرقة، وأجهز عليه بالسلاح الأبيض قاصدا من ذلك إزهاق روحه، كما أحرز بدون ترخيص سلاحا أبيض.

وذكرت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية في القضية رقم 30080 لسنة 2017 جنايات المرج أنه لا يعاني من أي مرض نفسي، وكان في كامل وعيه أثناء قتل المجني عليه، مشيرًا إلى أنه قبل يوم الحادث خطط لقتل أي كاهن يراه أمام الكنيسة.

وأشار المتهم إلى أنه من أجل ذلك اشترى السلاح الأبيض ونزل ووقف في الشارع بالقرب من الكنيسة، وما إن لمح المجني عليه حتى سارع إليه، وباغته بطعنات متفرقة، مؤكدًا أنه لا يعرف المجني عليه معرفة شخصية، إلا أنه رأى شخصًا يرتدي زي الكهنة، فقرر قتله.‏