أبرزها ضبط 38 طن أعلاف مغشوشة.. جهود شرطة البيئة والمسطحات على مدار يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات عدة تفتيشية مُكبرة، لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة في مجال حماية الثروة الزراعية وأسمدة وأعلاف حيوانية، عن ضبط (شركة ومصنع ومخزن أسمدة ووحدة أعلاف بدون ترخيص) بمضبوطات بلغت (2936 طن أسمدة زراعية – 38 طن أعلاف حيوانية) مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر وبدون ترخيص بنطاق مديرية أمن البحيرة. Advertisements وضبطت الحملات في مجال حماية البيئة 5 قضايا محميات طبيعية مخالفة، بنطاق مديرية أمن الفيوم، 6 منشآت صناعية مخالفة/ بنطاق مديرية أمن الفيوم/ وضبط عدد (44) سيارة بنطاق مديرية أمن (الفيوم) لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة). وأثمرت الجهود، عن ضبط عدد (6) قضايا إلقاء مخلفات بالطريق العام بالمخالفة لقانون حماية البيئة، بنطاق المنطقة المركزية و ضبط عدد (37) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية ومديريتي أمن الفيوم والبحيرة، بالمخالفة لقانون الصيد وضبط عدد (8) وحدات نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية .. بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية. وفى مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية والري والصرف، تمكنت الحملة ضبط عدد (42) قضية تلوث بنهر النيل والمجاري المائية بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الفيوم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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