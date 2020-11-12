بدون مستندات.. ضبط 49 آلف قطعة أدوات مدرسية مجهولة المصدر في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية: ضبط ( 49,750 قطعة "أدوات مدرسية – أجهزة منزلية ") بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن إحدى الشركات) بمحافظة القاهرة. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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