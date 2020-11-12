اختتام فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني (T-1)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

اختتمت فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني (T-1) وذلك بمشاركة حاملة المروحيات المصرية "أنور السادات" من طراز الميسترال ومجموعتها القتالية والفرقاطة "شرم الشيخ" طراز بيري ولنش الصواريخ "علي جاد " من طراز سليمان عزت وسفينة الإبرار ALBION" HMS "البريطانية ومجموعاتها القتالية المصاحبة وعدد من الفرقاطات واللنشات.

تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي منها التدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات المشتركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية وتنفيذ تدريباً متميزاً لتبادل وسائط الإبرار البحري بين الجانبين عكس مدى التناغم والكفاءة القتالية العالية التي يتمتع بها كافة العناصر المشاركة فى التدريب.

كما اشتمل التدريب على تنفيذ تدريب لحماية السفن التي تحمل شحنات هامة وتأمينها مع التدريب على عمليات الاعتراض البحري طبقاً للمواثيق والقوانين الدولية وتنفيذ تدريب للدفاع الجوي لمواجهة التهديدات الجوية وتأمين الوحدات البحرية في نطاق عملها.

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وقد شهدت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية برمائية ناجحة لإبرار مجموعات من القوات المحمولة بحراً أو المحملة على وسائط الإبرار والقوات الخاصة البحرية وتأمينها حتى وصولها للساحل وتنفيذ عملية اقتحام ناجحة للشاطئ تمهيداً لإبرار القوة الرئيسية.

وتفقد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، القوات المشاركة في التدريب من الجانبين وأشاد بما لمسه من استعداد قتالي عالي للقوات، وكفاءة فنية عالية للمعدات والوحدات البحرية.

وأكد على أهمية تنفيذ مثل هذه التدريبات لتوحيد المفاهيم وتبادل نقل الخبرات خاصة مع البحرية البريطانية والتي تعد واحدة من أعرق البحريات في العالم.​