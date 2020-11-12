الإسكان: مشروعات تطوير القاهرة تهدف لعودة دورها التاريخي والثقافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شدد المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعي تطوير "بحيرة عين الصيرة" و"منطقة سور مجرى العيون".

وأكد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالعاصمة، تهدف لعودة القاهرة لممارسة دورها التاريخي والثقافي والحضاري، وتوفير بيئة عصرية حضارية للمواطن المصري، بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال تفقد عباس الموقف التنفيذي لمشروعي تطوير "بحيرة عين الصيرة"، وتطوير "منطقة سور مجرى العيون"، بمحافظة القاهرة ، ورافقه خلال الجولة المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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وتجول نائب وزير الإسكان ومرافقوه بموقع مشروع تطوير "بحيرة عين الصيرة"، لتفقد تنفيذ الأعمال، والتي تشمل تنفيذ ممشى سياحي حول البحيرة بطول 2500 متر طولى، ومنطقة مطاعم، وجزيرة استوائية وسط البحيرة، ومسرح مكشوف، ومناطق خضراء، وبرجولات خشبية، و5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة، ومحطة معالجة لمياه البحيرة.

وانتقل المهندس خالد عباس ومرافقوه، لتفقد الموقف التنفيذي لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون" بمصر القديمة، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ عمارات سكنية، ومول تجاري فندقي، ومطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وغيرها.

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