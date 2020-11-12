القوى العاملة: استخراج 1466 شهادة قياس مهارة لمزاولة حرفة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن استخراج مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف نحو 736 شهادة قياس مستوى المهارة، واستخراج كارنيه مزاولة الحرفة لـ 730 عاملا، فضلا عن تعيين 831 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم 4 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 1822 شاباً.

وتلقى الوزير، تقرير بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال أكتوبر الماضي أجرت المديرية تفتيشا على 537 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات على 257 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر التفتيش عن تحرير 40 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت قيمتها 7 آلاف جنيه لعاملا، فضلاً عن تسجيل 137 عاملا غير منتظم جديد بالوحدة، وصرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 916 عاملاً من المسجلين بإجمالي مبلغ 462 ألف و 500 جنيه.