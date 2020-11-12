"البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعوية بعنوان: "أمانك في التزامك" لدعوة الناس لاتباع الإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم الخميس، عن إطلاق حملة توعوية شاملة بعنوان "أمانك في التزامك" تستمر فعالياتها على مدار أسبوعين، وذلك لتجديد دعوة الناس لأخذ الحيطة والحذر من تداعيات أزمة فيروس كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية في مواجهته، من أجل المحافظة على النفس، وذلك في إطار جهود المجمع التوعوية خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة معايشة واقع الناس وحياتهم.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، ،في تصريح له، إن تنظيم هذه الحملة يستهدف توعية الناس في ظل مطالبات الجهات المسئولة بضرورة مواجهة هذه الأزمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم الاستهانة بها، خصوصًا مع وجود توقعات علمية بتزايد الأعداد مع دخول فصل الشتاء.

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وأضاف عيّاد أن رسالة الحملة تنطلق من أن الحفاظ على النفس الإنسانية يُعد أحد مقاصد الشريعة الضرورية الخمسة، أي من المقاصد التي بها قوام الدين والدنيا، بحيث إذا فُقدت كلها أو بعضها ترتب على ذلك فساد العباد والبلاد، ولهذا وجب المحافظة عليها وعدم المساس بها، كذلك تنطلق تلك الرسالة من أن المسئولية المجتمعية تقتضي الحفاظ على تلك النفس وعدم تعريضها للأذى، وأن الصحة نعمة ينبغي صونها والحفاظ عليها.

وأشار الأمين العام إلى أن الحملة ستتناول أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية الضرورية، وكيف وجّهنا النبي صلى الله عليه وسلم للتعامل مع الأوبئة والأمراض، وتوجيه الناس للحفاظ على مجتمعهم وبيئتهم من الأمراض والأوبئة، لأجل الارتقاء بالوطن والحفاظ على مقدراته خاصة البشرية منها.

وأوضح عياد أن الحملة سيتم تنفيذها بشكل مباشر من خلال وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في المدارس والمعاهد ودور الرعاية الاجتماعية ومراكز الشباب والنوادي مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى تنفيذها إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمجمع، وعبر صفحات المجمع على وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق مزيد من النشر التوعوي للناس وتفقيههم بالتعامل الأمثل مع الأوبئة والأزمات.