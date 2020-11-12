الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية لليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية لليونان. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.​

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